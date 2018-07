Politische Untertöne unüberhörbar

Anzeige

Viele der von Theaterleiter Sascha Koal geschickt angeordneten, sehr unterschiedlichen Choreografien, sind zum ersten Mal zu sehen. Max Levys Solo „Silent Bell“ zu einem deutschen Kunstlied von Richard Strauss eröffnet den Tanzabend bedächtig, fast meditativ. Der Tänzer grätscht und streckt sich, schlägt, in Erwartung erlösender Entspannung, in der Luft scheinbar auf ein buddhistisches Glöckchen und wird vom Wechsel zum kalten Scheinwerferlicht abgestraft.

Eine Prise Rap- und Latin-Musik

Genauso wenig wie der ehemals am Staatsballett Nürnberg tätige Levy können die beiden Tänzerinnen Jacqueline Esser und Rebecca Häusler in dem leider etwas strukturarmen Stück „In between the attempts to attempt“ ihre Mitte finden. Zu den Microsounds von Alva Noto+Opiate wirken ihre Bewegungen bewusst abgehackt, wie von steifen Puppen ausgeführt. Erst als die synthetisch-sterile Musik zur weniger dringlichen Pianomusik am präparierten Klavier von Hauschka wechselt, bewegt sich das Duo synchron. Dann wirken seine rührenden Bewegungen flüssig und raumgreifend.

Die Premiere „Liebe zum Tanz“ des international prämierten Mannheimer Locking-Tänzers David Kwiek beendet den ersten Teil des Abends. Coolman „Mr Quick“ und seine Partnerin Jo Dance bewegen sich im für diese Breakdance-Art typischen „Comical Style“ gekonnt witzig und mischen heiter, fast ironisch, eine anregende Prise Latino- Rap dazu. Das Duo entlässt ein gelöstes Publikum in die Pause.