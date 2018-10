Pop-Art-Künstler Mel Ramos ist tot

In Mel Ramos’ (Bild) Vorstellungskraft waren nackte Frauen buchstäblich zum Anbeißen und Austrinken: Sie räkeln sich in Hotdogs, schlüpfen aus Schokoriegeln und lassen die Beine lasziv aus Cocktailgläsern baumeln. Nun ist Ramos, der für seine Darstellung von Pin-Up-Girls mit übergroßen Verbraucherprodukten bekannt wurde, im Alter von 83 Jahren an Herzversagen gestorben. Passiert sei es am Sonntag im kalifornischen Oakland, teilte sein New Yorker Galerist Louis Meisel der Deutschen Presse-Agentur gestern mit. Ramos, der mit kommerziellen Pin-Ups berühmt wurde, gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Pop-Art in den USA. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018