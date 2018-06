Pop-Art-Künstler Thomas Bayrle in New York

Anzeige

New York (dpa) - Mehr als 115 Werke des Berliner Künstlers Thomas Bayrle (80) zeigt das New Yorker New Museum in einer großen Schau.

«Bayrle ist eines von Deutschlands bestgehütetsten Geheimnissen», sagte Kurator Massimiliano Gioni. «Diese Ausstellung wird seine Relevanz und Bedeutung deutlich machen.» Die Schau ist bis zum 2. September angesetzt.

Die Schau «Playtime» zeigt unter anderem Videos, Gemälde und Skulpturen des 1937 in Berlin geborenen Pop-Art-Künstlers. Es ist eine der ersten großen Ausstellungen zu Bayrles Kunst in den USA. Mit bunten Farben und viel Humor kommentieren seine Werke unter anderem Massenkonsum und Massenproduktion.