Popakademie Mannheim streamt gelungenes World Drum Festival

Es sollte ein World Drum Festival werden, das seinen Namen verdient. Denn auch, wenn die Pandemie das Zusammentreffen von Trommelmeistern aus aller Welt fast schon routinemäßig ins Internet verlegte, war dieser Abend die perfekte Reaktion auf zahllose Festival-Absagen in den vergangenen Monaten. Zumal die Protagonisten ihren Zuschauern im Stream bisweilen näher kamen als zu ahnen war.

Das zeigt sich schon ab den Mittagsstunden, die Idole wie Rossi Rossberg oder Rhani Krija dafür nutzen, in ihren Meisterklassen den nötigen Feinschliss zwischen Rasanz und Emotion, Rhythmik und Avantgarde zu vermitteln. Ohne die Chance der möglichen Rückfrage bleiben solche virtuellen Lektionen zweifelsohne eine in sich abgeschlossene Unterhaltung, die es deshalb an Tiefe jedoch keineswegs fehlen lässt.

Ebenso wenig wie die einzelnen Kurzkonzerte, die Popakademie-Chef Udo Dahmen jeweils einzeln und durchaus nicht ohne Stolz moderiert. Gemeinsam mit dem Netzwerk „Percussion Creativ“ hatte sich das Haus entschlossen, das Festival digital zu übertragen. Wer in den gut zwei Stunden präzise lauschte, sollte sich nicht wundern, weshalb. Denn allein die guten 20 Minuten, in denen Rahmentrommel-Maestro Murat Coskun zu Werke schreitet, wären das Anschalten bereits wert gewesen. Achtsam gleiten die Finger des vielfach Preisgekrönten über die archaisch wirkenden Instrumente. Wie aus einer entrückten Welt stammend, entführt Coskun seine Hörer in einen Klangkosmos, der gleichzeitig Jahrhunderte alt zu sein scheint und dennoch zeitlos berührt. Die Poesie der Sanften: Sie wirkt.

Es sind exakt diese Kontraste, die diesem Abend seine Spannung schenken. Denn während wir gerade noch in den orientalischen Geflechten von Coskun verhaftet sind, warten schon die heftigen Hiebe von Metal-Mann Chris Bass auf die Ohren. Dass die Heaven Shall Burn-Melodien des Langspielers „Of Truth And Sacrifice“ mit einer ganz anderen Wucht ins Blut gehen, ist hier ohne Zweifel intendiert - und zeigt gerade in den Stafetten zwischen Hi-Hat, Snare und Base-Drum, dass auch und gerade akustisches Schwermetall seine eigene technische Komplexität mit sich bringt.

Eine unbändige gute Laune dagegen bringen die African Drummer Ismaila und Pape Seck mit. An ihren Congas führen die expressiven Melodien nicht nur über ihre ganz eigene Klangkultur Regie: In ihren roten Roben verzahnen sie Technik und Lebensstil, Harmonie und Enthusiasmus, Energie und Wirkung.

Gen Finale geht es ohne Zweifel noch einmal auf in Richtung Kunstsinnigkeit. Denn sowohl Benny Greb als auch Rhani Krija schlagen weniger gewohnte Töne an, sondern suchen nach Querverbindungen zwischen Tradition und Moderne, ungezügelter Lautmalerei und kontrollierter Virtuosität.

Erstaunlicherweise ist es daher just Popakademie-Absolventin Anika Nilles, die zum Finale am weitesten strahlt - und damit einmal mehr von sich reden macht. Denn mit ihrem Nevell-Bandkollegen Santino Scavelli beweist die 37-Jährige nicht nur, dass Progressive Pop und Weltmusik durchaus zusammengehen, sondern auch wie herrlich beides klingen kann, wenn Gestalter am Werk sind. Welch eine schöne Erkenntnis!

