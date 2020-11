Porträt der Heidelberger Fotografin Sabine Arndt

Geboren ist Sabine Arndt in Ulm. Der Liebe wegen sei sie nach Heidelberg gekommen. Seit sie siebzehn ist, wohnt sie schon in der Stadt, heiratet, bekommt zwei Töchter und einen Sohn. Je älter die drei werden, je mehr kann sie sich der Fotografie widmen. Gleich zu Beginn, als das Kreativzentrum „Dezernat 16“, in der Alten Feuerwache entsteht, mietet sie ein Atelier. Hier geht sie ihrem Beruf

