Portugiesin mit großem Stimmumfang

Wenn wir von den „goldenen Opernjahren“ in Mannheim, der Zeit der Generalmusikdirektoren Horst Stein und Hans Wallat sprechen, dann ist in erster Linie stets von den international renommierten Recken Jean Cox und Franz Mazura die Rede, in zweiter Linie von den Sopran-Diven Hannelore Bode und Eva-Maria Molnar. Die Nachricht vom Tode der 94-jährigen Regina Fonseca, vom Ehemann Peter Kliche dem

...