Postkoloniales Erbe sorgt für Gesprächsstoff

Anzeige

Germaine Acogny ist ein Pfingstkind. Geboren am 28. Mai 1944, einem Pfingstsonntag, wurde sie von ihren Eltern Germaine Marie Pentecôte Seynabou Acogny genannt. „Habt ihr bemerkt, dass ich an meinem Geburtstag bei euch aufgetreten bin?“ So fragt die Grande Dame des modernen afrikanischen Tanzes und blickt aufmerksam in die Runde. Gut die Hälfte der 300 Zuschauer, die der biografischen Performance „Somewhere at the beginning“ („Irgenwo am Anfang“) im Komödienhaus gefolgt sind, haben sich zur Diskussion im Foyer eingefunden. Wer Französisch versteht, ahnte es, denn Pentecôte bedeutet Pfingsten.

Innerhalb des sechstägigen Festivals „Tanz!Heilbronn“ ist das postkoloniale Afrika mit drei Abenden ein Schwerpunkt. Nach der Auftakt-Veranstaltung „Out of Joint“ im Großen Haus mit dem interkulturellen Dialog der Choreografen Helge Letonja (Bremen) und Gregory Maqoma (Johannesburg/Südafrika) folgt tags darauf im Komödienhaus das Tandem Renate Graziadei (Berlin) und Nadja Beugré (Abidjan/Elfenbeinküste).

Komplexe Probleme

Beide Choreografinnen haben mit demselben ivorischen Tänzer-Quintett je ein halbstündiges Werk erarbeitet. Bedachtsam nähert sich Graziadei dem Bewegungsfundus ihrer Protagonisten. Die Gemengelage der Probleme des Kontinents ist komplex. Ihr Credo: „Wenn wir in totaler Ordnung leben, kann sich nichts verändern, wenn wir im totalen Chaos leben, gibt es keinen Halt.“ Beginnend mit einem Textschwall (aus „Hum the bassline“ von Iyeoka Ivie Okoawa) dekliniert sie in „Chaotic Order – A Blink of an Eye“ die Körpersprache der Vierer-Gruppe durch. Distanziert und nüchtern getaktet finden die Figuren in immer neuen Konstellationen zueinander.