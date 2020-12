Präzise Blicke in das von Nazis besetzte Prag

Es braucht wenige Sätze, um sich in den Thriller von Laura Noll hineinziehen zu lassen. Ihr Erstling „Der Tod des Henkers“ spielt im Jahr 1942. Prag steht unter der Naziherrschaft. Reinhard Heydrich wird neuer Reichsprotektor. Der frische Wind, der mit ihm durchs Land zieht, ist von Schließung der Synagogen, Standrecht und Todesstrafen durchzogen. Am 27. Mai lässt sich Heydrich durch die Stadt fahren, als eine Handgranate seinen Wagen trifft. Ein paar Tage danach stirbt „die blonde Bestie“ oder „der Henker von Prag“ wie er von den Tschechen genannt wird. Heinz Pannwitz, Leiter des Referats Sabotage, übernimmt die Ermittlungen.

Er ist es, der nach Kriegsende die von Leid geprägte Geschichte aufschreiben wird. Als Gefangener des russischen Geheimdienstes. Neben seiner akribischen Suche nach Widerstandskämpfern, dem Kampf mit machtbesessenen Widersachern und eigener Zerrissenheit, lotet Noll die menschlichen Grenzen des studierten Theologen Pannwitz aus. Was der Ich-erzählende Kommissar zur Aufklärung des Attentats berichtet, liefert der in Heidelberg geborenen und in Sinsheim lebenden Autorin wenig Raum für Fantasien. Dafür hat sie zu klug recherchiert und ein Buch geschrieben, dessen brisantes Material zu nah an der Wahrheit ist.

Bewegende Darstellung

Doch Noll erweist sich als gute Erzählerin und bemerkenswerte Beobachterin, die den Stoff mit starken Bildern verdichtet. Durch den Blick auf den entmenschlichten Berliner Machtapparat, grausame Vergeltungsmaßnahmen und auch die Vernichtung des Dorfes Lidice, hat sie Tat und Täter konserviert. Auch für diese Verbrechen könnte Lyriker Paul Celan die unvergessenen Worte „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“ gefunden haben. Sicher liegt die Geschichte lange zurück. Sicher ist sie schmerzhaft. Aber der 40-jährigen ist eine bewegende und mit lebhafter Darstellung ausgearbeitete Spannungsliteratur gelungen: ein dramatischer Roman, der nachhaltig beeindruckt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020