Prahs’ Buch „Die Letzten“

Sie schimpfen sich „Wurzelbürste“ oder „verwahrlostes Läusehotel“, hassen sich gründlich und müssen sich zusammenraufen, denn sie sind „Die Letzten“ in einem von Modernisierung bedrohten Haus. Das ist die Ausgangssituation in Madeleine Prahs’ zweitem Roman. Die 1980 in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) geborene Autorin debütierte 2014 mit „Nachbarn“, einem prägnanten Wende-Roman. Nun hat sie ein anderes Thema und einen neuen Ton gefunden. Punkerin Jersey (28), Kurt Kramer (55), arbeitsloser Logistiker, und die krebskranke Elisabeth Buttkies (72) sind die Protagonisten, die in jedem Kapitel wechseln. Zunächst hadert jeder für sich auf seiner Etage, im Hass auf die Welt und die zwei Nachbarn. Doch allmählich wechseln Perspektiven und Gefühle hin und her. Bei Prahs klingt das scheinbar schnoddrig, ist aber genau und detailreich beschrieben, mit viel Sympathie für ihre Figuren. Sie zeigt die stachlige Außenhaut der Protagonisten, blickt aber auch präzise hinter diese Fassaden. Außerdem wimmern im geschundenen Haus der Putz und die Treppenstufen, dazu kommen herrlich schräge Typen. Die Autorin zeigt ein vielgefächertes Panorama dreier Menschen, die sich notgedrungen verbünden. Ein grandioser Roman, der immer bizarrer wird. ug

„Die Letzten“ (Deutscher Taschenbuch-Verlag. 304 Seiten, 21 Euro).