Praxisnahe Impulsgeber mit reichlich Esprit gewürzt

Es gibt viel bessere Methoden, um ein Sachbuch zu vermarkten. Der „Gabal-Speaker-Abend“ im Audi Forum zeigt, wie’s geht: Zwei rhetorisch versierte Autoren treten mit aktuell interessanten, weil Erfolg versprechenden Themen an. Unternehmensberater Rainer Krumm erklärt in 30 Minuten „Werteorientiertes Führen“ und Radio-Moderator Paul Johannes Baumgartner lüftet in einer Stunde „Das Geheimnis der Begeisterung“. Eingeladen hat das Audi Forum Neckarsulm, das die Gelegenheit wahrnimmt, sich als Eventlocation mit vielen Möglichkeiten, unter anderem einer ausgezeichneten Küche und neuen Kreativ-Angeboten vorzustellen.

Der Gabal-Verlag wurde 1989 vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Hardy Wagner (1932) zusammen mit den Management-Trainern Lothar J. Seiwert (1952) und Vera F. Birkenbihl (1946-2011) gegründet. Er versteht sich als Brücke zwischen Hochschule und Wirtschaft. Krumm (1971) und Baumgartner (1969) haben mehrfach im Gabal-Verlag publiziert. Souverän der Auftritt vor Power-Point. Krawatte war gestern, der Erfolg gibt sich offen, jedenfalls was den Kragenknopf betrifft. Beide Vorträge zeichnet gleichermaßen aus, dass sie vorbildlich strukturiert und reichlich mit Humor gewürzt sind.

„Wer ist selbst Führungskraft? Wer ist verheiratet, wer hat Kinder?“, fragt Krumm in die Runde und unterstreicht die Relevanz des Themas „Werteorientiertes Führen“ mit einem kleinen Scherz: „Auch die Schwiegermutter will geführt werden“. Ausgehend von Fragen wie „Wen führe ich da? Welchen Spirit soll mein Team haben? Wie tickt unsere Organisation, was ist okay, was nicht? Wer passt zu welchem Unternehmen?“ erläutert Krumm, den Insider auch „Mister nine Levels“ nennen, eine Typologie von Ich- und Wir-Bezügen, die Farben zugeordnet ist. Sie windet sich wie eine Wendeltreppe in neun Stufen aufwärts.