Preis für Bootsdrama

Ein Drama um ein beschädigtes und hoffnungslos überfülltes Flüchtlingsboot wird in diesem Jahr mit dem Deutschen Menschenrechts-Filmpreis ausgezeichnet. Wolfgang Fischers Geschichte „Styx“, die schon im Kino viel Aufmerksamkeit fand und auch auf dem Festival des deutschen Films in Ludwigshafen als Wettbewerbsbeitrag zu sehen war, gewann in der Kategorie Langfilm, wie die Veranstalter in Nürnberg mitteilten.

Der Preis wird im Zwei-Jahres-Turnus und in sechs Kategorien vergeben. Mehr als 380 Produktionen wurden in diesem Jahr eingereicht. Viele der Filme beschäftigten sich mit den Themen Flucht und Integration, Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen oder kulturelle Identität. Die Preisträger werden am 8. Dezember von Schauspielerin Iris Berben, der Präsidentin der Deutschen Filmakademie, geehrt. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hält die Festrede.

Auf Kolumbiens höchstem Berg

Als bester Kurzfilm wird die Doku „Joe Boots“ von Florian Baron über einen Soldaten geehrt, den seine Erfahrungen im Irak-Krieg nicht loslassen. In der Kategorie Magazin gewann „Erst integrieren, dann abschieben: Deutschlands absurde Asylpolitik“ von Naima El Moussaoui und Ralph Hötte. Alexander Hicks Dokumentation „Thinking like a Mountain“ über das Volk der Arhuacos auf dem höchsten Berg Kolumbiens wurde als bester Hochschulfilm ausgewählt. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018