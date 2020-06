Preis für Morricone und Williams

Der italienische Filmmusik-Komponist Ennio Morricone und sein US-Kollege John Williams erhalten dieses Jahr den angesehenen spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Künste. Beide sind mit der Musik für berühmte Filme weltweit bekanntgeworden. Oscarpreisträger Morricone (91) sei einer der produktivsten Filmkomponisten der Welt – etwa zum Western „Spiel mir das Lied vom Tod“–, begründete die Jury bei der Bekanntgabe der Sieger am Freitag in Nordspanien ihre Entscheidung. Zur Vergabe des Preises an Williams (88) schrieb die Jury, der Hollywood-Altmeister sei einer der renommiertesten Orchesterkomponisten der Neuzeit und habe die Musik für einige der bekanntesten Soundtracks der Filmgeschichte geschaffen, darunter für „Schindlers Liste“, „Jurassic Park“, und „Harry Potter“. dpa

