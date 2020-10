Premiere wird verschoben

Die Premiere von „Born to be Wild?“ an diesem Samstag am Heilbronner Theater muss ausfallen. Neuer Premierentermin ist der 30. Oktober.

Aufgrund der Erkrankung einer Hauptdarstellerin kann die Premiere der Revue „Born to Be Wild?“ nicht an diesem Samstag am Theater Heilbronn stattfinden.

Es handelt sich bei der Erkrankung nicht um eine Corona-Infektion. Es sei unmöglich gewesen, die Rolle innerhalb so kurzer Zeit umzubesetzen, so das Theater am Freitag in einer Pressemitteilung.

Der neue Premierentermin für die 68er Jahre-Revue von Stefan Huber und Kai Tietje ist nun der 30. Oktober um 19.30 Uhr im Großen Haus in Heilbronn. Die für den 10. Oktober gekauften Karten können umgetauscht oder zurückgegeben werden.

Der Besucherservice des Theaters setzt sich mit den Kartenkäufern in Verbindung

