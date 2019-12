Prince House weiter aktiv

Die Prince House Galerie, die über Monate inaktiv war, zeigt, bevor sie in ihr neues Domizil in Q 6/Q 7 zieht, die Ausstellung „Zwischenwelten“ in provisorischen Räumlichkeiten in Q 6. Das teilte Geschäftsführer Johann Schulz-Sobez mit. Er nennt die Interimsbleibe in der Innenstadt „eine Art Popup-Store/Popart-Store“. Die Schau „Zwischenwelten“ mit Werken von Katerina Belkina, Peter Mathis, Michael Lerche, Markus Kaesler und Christian Borth öffnet am 19. Dezember (10-20 Uhr) und läuft dann bis Ende März, wenn Prince House dann die neue Galerie bezieht. Schon davor, am 21. Dezember, feiert die Galerie einen „Artvent“. Von 14 bis 19 Uhr soll dabei in Q 6,14 (1. OG) auf das „neu entzündete Licht“ der Galerie angestoßen werden.

Ausgeschieden ist die ehemalige Geschäftsführerin Petra Herold. Schulz-Sobez leitet die Galerie nun zusammen mit seiner Frau Laura Sobez und Eva Herzer. Die Galerie orientiert sich um. Man sei nun Teil einer gegründeten Prince House GmbH mit erweitertem Portfolio. Dazu gehören Ausstattungskonzeptionen, Unternehmensberatung im Bereich Kunst und Fotografie sowie ein Ausstellungsservice bis hin zur individuellen Kunstberatung, so Schulz-Sobez. dms

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019