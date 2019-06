Produktiver Komponist

Seine „Cancan“-Musik aus „Orpheus in der Unterwelt“ und seine leichtfüßigen Melodien aus „Pariser Leben“ sind vielen Musikliebhabern geläufig. Auch die beschwingten Klänge aus „Hoffmanns Erzählungen“ und die lebensschäumenden Rhythmen aus dem Werk „Die schöne Helena“ sind noch eingängig. Doch Jacques Offenbach (Bild) hat weitaus mehr geschaffen. Der Nachwelt hat der deutsch-französische Komponist mehr als 100 Bühnenstücke und über 600 konzertante Aufführungen hinterlassen.

Der virtuose Cellist war einer der produktivsten Musiktheatraliker des 19. Jahrhunderts. Zum 200. Geburtstag soll der Begründer der modernen Operette, der in Köln als Jakob am 20. Juni 1819 geboren und in Paris am 5. Oktober 1880 als Jacques gestorben ist, vielerorts nun neu entdeckt werden.

Im Jahr 1855 eröffnete er in der französischen Metropole dann mit dem Théâtre des Bouffes Parisiens sein eigenes Schauspielhaus. Dort feierte er überwältigende Erfolge, darunter auch „Orpheus in der Unterwelt“. Der Zweiakter machte ihn in ganz Europa bekannt. Zum Gassenhauer wurde der daraus stammende Höllen-Cancan. dpa

