Programm beginnt am Donnerstag

Essen.Das „Klavier-Festival Ruhr 2020“ beginnt an diesem Donnerstag sein Programm. Eröffnet wird der Spielbetrieb mit der deutschen Erstaufführung der „Neuen Diabelli-Variationen“ im Anneliese Brost Musikforum Ruhr in Bochum, teilten die Veranstalter mit. Diese neue Version von Beethovens letztem großen Klavierwerk, gespielt vom österreichischen Pianisten Rudolf Buchbinder, bilde den Auftakt der 15 Konzerte. Eröffnet wird das Festival wegen der Pandemie später als geplant und es findet in kleinerem Umfang statt.

Ursprünglich sollte bei dem Festival Beethovens Gesamtwerk zwischen dem 21. April und dem 11. Juli 2020 in 66 Konzerten für Klavier-Solo aufgeführt werden. Nun sollen die Konzerte unter Einhaltung der Schutz- und Hygienevorschriften im Juni und Juli stattfinden, teilte die Festival-Gesellschaft mit. Weitere 33 Konzerte, die für April bis Ende Mai geplant waren, wurden in den Herbst verlegt. Wegen der großen Nachfrage seien für viele Konzerte Wartelisten angelegt worden. epd

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020