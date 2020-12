Programmänderung für das RNF-Konzert

Die Deutsche Staatsphilharmonie hat das Programm für das RNF-Weihnachtskonzert geändert. Weil bis 10. Januar weder geprobt noch aufgenommen werden darf, entfällt die für das Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) angekündigte aktuelle Aufzeichnung, teilte das Orchester mit.

Demnach sendet das RNF aber einen bereits früher aufgenommenen Mitschnitt. Unter Chefdirigent Michael Francis spielt die Philharmonie Beethovens 5. Sinfonie, aufgenommen am 16. Februar 2020 anlässlich des Konzerts „100 Jahre Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“ im Pfalzbau. Das RNF sendet das Konzert an Heiligabend um 23 Uhr, am 25. Dezember, 20.30 Uhr, am 26. Dezember, 15 Uhr, und an Neujahr, 18 Uhr. seko

