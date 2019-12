Progressiv und mit viel Sprengkraft

Zwei große Komponisten spielen beim Würzburger Mozartfest 2020 eine wichtige Rolle: Mozart und Beethoven. Schließlich wurde der Bonner Ludwig van Beethoven vor 250 Jahren geboren. Unter dem Motto „Widerstand – Wachsen – Weitergehen“ sind vom 29. Mai bis 28. Juni insgesamt 74 Veranstaltungen an 26 Spielstätten geplant.

„Beethoven hat von Mozart profitiert, hat ihn verehrt“, unterstreicht Mozartfest-Intendantin Evelyn Meining bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Festival-Programms im Würzburger Kloster Himmelspforten. Freiheit sei für Beethoven der Zweck allen künstlerischen Schaffens gewesen. Beethoven und Mozart gingen oft weiter in ihrem Arbeiten, loteten Grenzen aus und überschritten sie.

Beethoven-Jahr Thema

Mozart im Kontext von Beethoven zu ergründen, ist das Ziel der Festivalmacher. „Diesem großen Thema stellen wir uns nicht als Etikett, sondern sehen das als Chance“, ist Meining überzeugt. Denn im Beethoven-Jahr will man auch das Umfeld des Komponisten ergründen, um ihn und sein Werk besser zu verstehen.

Bei Klavierkonzerten, Kammermusik, Streichensembles und auch im Mozart-Labor will man die Chance nutzen, tiefer in die Musik einsteigen zu können. Eine Möglichkeit ist die Gegenüberstellung von Konzerten, die der Bonner von seinem großen Vorbild Mozart kopiert hat, um sie zu verstehen. So erklingt unter anderem das Quintett für Klavier und Bläser in der Fassung von Mozart, Beethoven und auch des letzten Würzburger Hofkapellmeisters Jeremias Friedrich Witt, der 1770 in Niederstetten das Licht der Welt erblickte. Eine weitere Möglichkeit ist das Mozart-Labor mit dem provokanten Ansatz „Beethoven – kann Spuren von Mozart enthalten“.

„Die Künstler hatten eine Sprengkraft, sind für ihre Zeit unheimlich progressiv gewesen“, sagt Meining. Und wie im Falle von Beethoven damit bei Kritik und Publikum angeeckt und durchgefallen. Andere kamen deutlich besser an – wie Anton Eberl, der sich bei Konzerten wahre „Fights“ geliefert haben muss und ebenfalls beim Mozartfest 2020 zu hören sein wird.

Musik nachspüren

„Artiste étoile“ ist Reinhard Goebel, der für den Kaisersaal der Residenz vier Konzerte konzipiert hat. Der Geiger, Dirigent und Musikversteher will neue Klangwelten erschließen und die Musikpraxis des 18. Jahrhunderts vermitteln. Auch seine „Vorgänger“ als „Artiste étoile“, Julian Prégardien und Kit Armstrong, werden wieder zu erleben sein. „Sie alle lassen sich ein auf das Nachspüren der Musik“, freut sich die Intendantin auf viele namhafte Künstler, darunter auch Carolin Widmann, Jan Lisiecki oder Martin Helmchen. Neben bekannten Ensembles und Orchestern werden auch zahlreiche Einzelkünstler das Mozartfest 2020 bereichern – darunter auch die jungen Würzburger Roberta Verna (Geige) und ihr Bruder Richard am Cello.

Dass Ludwig van Beethoven trotz völliger Taubheit imposante Werke geschaffen hat, reizte die Festivalmacher. Flankierend zu diesem Schwerpunktthema soll der Zyklus „Sinn(e)“ eine Reise in eine veränderte Wahrnehmungswelt ermöglichen. Ein Konzert ohne Musik hat man zwar nicht im Sinn, dafür aber eines in völliger Dunkelheit, um sich ganz auf das Gehör zu konzentrieren. „Diesen Schock aushalten können“, will Evelyn Meining den Zuhörern zumuten. Insgesamt sechs Konzerte und eine Podiumsveranstaltung sind geplant.

Musik sichtbar machen Dominik Blenk von den „Hot Potatoes“ und Friedel Lelonek mit einer Performance und modernen Tanzshow. Intendantin Evelyn Meining und Geschäftsführerin Katharina Strein hoffen, dass sich viele Besucher auf dieses Experiment einlassen.

Außenspielort Bronnbach

Auch Bronnbach als Außenspielort wird bei zwei Konzerten wieder in den Mittelpunkt gerückt. Am 5. Juni werden Hannelore Hoger (Rezitation) und Sebastian Knauer (Klavier) „In einem Weltenmeer von Harmonie“ mit Klaviersonaten von Beethoven und Schriften von Bettina von Armin in See stechen. Am 7. Juni steht „Der Barbier von Sevilla“ für Kinder ab sechs Jahren auf dem Programm.

„Das Mozartfest will neue Formate anstoßen und Impulse geben“, sagt Meining. So geht man nach der Wanderung in der Natur nun hinein in die Stadt, führt den Mozarttag bewusst in die ganze Region und will pflegende Angehörige mit einem Konzert unterstützen. Froh ist Katharina Strein – verantwortlich für den 2,19 Millionen Euro Etat – über die Unterstützung durch Sponsoren und Förderkreis sowie die Förderung durch die Stadt Würzburg und des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.12.2019