Prominenz in der Pfalz

Kulturelle Attraktionen bieten in der Metropolregion Rhein-Neckar nicht nur die Großstädte. Seit Jahren hat sich etwa die Kleine Komödie in Limburgerhof mit ihrem Programm einen guten Ruf erworben. Auch in der kommenden Spielzeit 2018/19 präsentiert das Theater am Burgunderplatz ein attraktives Programm.

So feiert zum Auftakt der Saison die Barrelhouse Jazz Band – eine Institution des klassischen Jazz – ihren 65. Geburtstag in der Kleinen Komödie. Am 14. September, 20 Uhr, ist das Ensemble dort zu Gast.

Bestes Kabarett

Danach kommen Kabarettisten von Rang nach Limburgerhof: Christian Ehring, bekannt durch seine Satiresendung „extra3“ (und seine Schelte auf Ludwigshafen) tritt am 21. September auf. Altmeister Thomas Freitag steht am 9. November auf dem Podium. Und der fränkische Polterer Matthias Egersdörfer tobt am 16. Februar 2019 über die Bühne.