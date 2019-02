Protest gegen die Belanglosigkeit

Hinterließ viele Texte über Musik: Roger Willemsen. © dpa

Es ist nicht das Buch, das Roger Willemsen vielleicht einmal geschrieben hätte. Doch man ahnt, was für ein Buch es hätte werden können: Willemsens Musikbuch. Insa Wilke, die Verwalterin des Nachlasses, erklärt bei Lesen.Hören in der vollbesetzten Mannheimer Alten Feuerwache, wie sie aus des Autors Zettelkästen ausgewählt hat.

Diese Kästen bargen seine Vorträge für Radiosendungen und sonstige Veranstaltungen, Enjoy Jazz-Termine zählten auch dazu. Sie alle legen davon Zeugnis ab, wie Roger Willemsen „Musik!“ – so heißt das postum kompilierte Buch – als Mittel sah, das Leben zu verdichten und zu steigern. Oft besitzen sie den schwärmerischen Ton, der auch dem Moderator Roger Willemsen nicht fremd war. Die veröffentlichten Texte sind die Dokumente eines heißen Liebhabers, dem das Musikhören geradewegs existenziell gewesen ist.

Stille steht am Anfang

Um in Mannheim diesen Anspruch einzulösen, ist die Feuerwachen-Bühne gut belegt: Die Sprecher Marion Mainka (unter anderem für das Deutschlandradio tätig), Markus John (vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg) und ein Jazztrio um Pianist Frank Chastenier (einst enger Freund von Roger Willemsen) geben sich alle Mühe. Chastenier hat eigens Stücke arrangiert und sogar komponiert. Der Abend fängt jedoch mit Stille an, dem „komponierten Schweigen“.

Denn Musik, wie Willemsen sie schätzt, ist immer ein Protest gegen das Hochtourige, Aktionistische und oft Belanglose. Gegen die flachen Klangtapeten und beflissen sprudelnden Beschallungsquellen, nicht allein in Fahrstühlen und Lobbys.

Ja, ein Liebhaber kann ziemlich wütend werden, wenn man ihn enttäuscht. Und seine Allergien pflegen. Roger Willemsens Polemiken gegen Helene Fischer oder Dieter Bohlen („nebenbei bewohnt er ein Solarium“) sind vernichtend, kommen mit finaler Durchschlagskraft und Pointen-Wucht.

Die Wucht der Pointen

Helene Fischer etwa sei „die graue Maus, die übrig bleibt“: aseptisch „clean“. Das Schmutzigste an ihr sei das Tattoo auf Florian Silbereisens Haut. Aber selbst das kann ja nun entfernt werden, darf man noch hinzufügen.

Der Schwärmer Willemsen verneigt sich in der Regel vor den Jazzern: vor berühmten, wie dem heiligen John Coltrane („Jazz als Transzendenz-Erfahrung“), aber auch vor deutlich weniger bekannten. Den Experten-, also Fachidioten-Sprech zu meiden, glückt dem Autor dabei oft. Doch ganz ohne „Synkopen“ und „Oktavsprünge“ kommt selbst ein Willemsen nicht aus.

Frank Chastenier schon gar nicht, er kann in der Feuerwache alles: auf dem Flügel höllisch swingen oder „klassisch“ meditieren. Allerdings: Am Schluss tritt wieder eine schöne Stille ein. Eine beredte Pause, die auch eine Roger-Willemsen-Gedenkminute ist.

