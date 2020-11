Protest gegen Schließung

Mit der erneuten Schließung von Theatern, Opern, Konzerthäusern oder Kinos sehen die Kulturministerinnen und -minister von Bund und Ländern eine „Verschärfung der extremen Notlage, in der sich die ganze Branche befindet“. Angesichts dieser neuen Beschränkungen von Montag an müssten die geplanten Überbrückungshilfen „schnell, unbürokratisch und kurzfristig wirksam umgesetzt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Ministerrunde.

In zahlreichen Bundesländern gab es am Wochenende Proteste, auch von Museumsdirektoren. Sie fragen unter anderem, warum Autohäuser offen bleiben dürfen? Auch Kulturschaffende in anderen europäischen Ländern reagierten auf ähnliche Maßnahmen wie in Deutschland mit Unverständnis.

Für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Kultur ein wichtiges Element des gesellschaftlichen Lebens. „Vielleicht wird uns in der Corona-Krise noch einmal neu bewusst: Kultur ist eben kein Luxusgut für ein paar wenige, sie ist ein Lebenselixier für uns alle“, sagte Steinmeier anlässlich des Konzertes zum 75. Gründungsjubiläum des NDR-Elbphilharmonie-Orchesters in einer Video-Ansprache. Direktoren namhafter deutscher Kunstmuseen haben in einem Brief gegen die Schließung ihrer Häuser protestiert. „Bei allem Verständnis für die Herausforderungen, die Corona uns auferlegt, halten wir das für eine falsche Entscheidung“, teilten die 36 Direktorinnen und Direktoren der Deutschen Presse-Agentur mit. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.11.2020