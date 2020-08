Protestaktion vor NTM

Die im Trafohaus angesiedelten Künstler und Musiker haben für Donnerstag, 13. August, ab 14 Uhr, auf dem Platz vor dem Mannheimer Nationaltheater erneut eine Demonstration angekündigt. Die Protestgruppe Exit.us um Manfred Binzer prangert an, dass der Geschäftsführende NTM-Intendant Marc Stefan Sickel beabsichtige, das Atelierhaus im Trafowerk als Interimsspielstätte für die Zeit der Theatersanierung anzumieten. Der Protest war zunächst für den 6. August geplant und kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen abgesagt worden.

Da das NTM sich derzeit in der Spielzeitpause befindet, sei am Dienstag niemand für eine Stellungnahme verfügbar, so eine Sprecherin. Anfang Juli hatte die Stadt Mannheim auf Anfrage dieser Redaktion bestätigt, dass das NTM mit dem Eigentümer des Trafowerks Gespräche führe. Ein Sprecher der Eigentümer nannte eine Sanierung für langfristig besseren Brandschutz als Grund, dass den Mietern des Trafowerks gekündigt worden sei. julb

