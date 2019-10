Publikum feiert Prometheus-Ballett

Das Beethoven-Jubiläum wirft seine Schatten voraus. 1770 in Bonn geboren, wird im kommenden Jahr der 250. Geburtstag des Musikers gefeiert. Ein Komponist, der Maßstäbe setzte, die Wiener Klassik zur Hochform brachte und der Romantik den Weg bahnte. Sein erstes Ballett „Die Geschöpfe des Prometheus“, ein Frühwerk, war bei den Kritikern umstritten, beim Publikum hingegen beliebt: „musique parlant“ und „ballet d’action“, also sprechende Musik und Handlungsballett waren – im Bemühen den Tanz als ebenbürtige Kunstform zu etablieren – damals der letzte Schrei. „Die Geschöpfe des Prometheus“ wurden nach der Uraufführung 1801 in Wien noch 28 Mal aufgeführt. Für damalig Verhältnisse ein enormer Erfolg.

„Prometheus“ als Tanz-Gastspiel des Saarländischen Staatstheaters im Großen Haus (Theater Heilbronn) wird vom Publikum enthusiastisch empfangen. Diese Huldigung auf die Macht der Musik und des Tanzes galt lange als untanzbar, obwohl das antike Thema von Prometheus, der die Götter überlistet und ihnen das Feuer raubt, um es seinen Tonfiguren – einem Menschenpaar – als lebenspendende Energie zu überbringen, eine ideale Basis für ein Handlungsballett wäre.

Der Belgier Stijn Celis (1964), künstlerischer Leiter und Choreograf des Ensembles, dekonstruiert den Schöpfungsmythos behutsam. Er laviert in seinem streckenweise packenden 90-Minüter zwischen Handlungsfragment, Performance und Abstraktion. Das Stück beginnt im Dunkel mit Beethovens Donnergrollen. Eine Lichtgestalt irrt durch die Finsternis, Götter können nicht nur Berge versetzen sondern auch hohe Wände beiseiteschieben (Bühnenbild: Sebastian Hannak), schließlich den Menschen zum Leben erwecken, ihm Wissen, Bildung und Kunst beibringen.

Ein Männerduett, drei Grazien, zwei Paare, die sich rasch zur 8er-Gruppe verdoppeln – Celis verwendet gern Spiegelsymmetrien – quasi analog zur Zellteilung entstehen Bilder der Menschwerdung. Aus pantomimisch expressiver Ur-Gestik entwickelt sich neoklassischer Barfuß-Tanz.

Skulpturales Monument

Geschickt führt Celis kleinere Gruppen, baut das 17-köpfige Ensemble zu einem skulpturalen Monument. Biegsam, formbar, wendig und schnell – darauf sind moderne Tänzer konditioniert. Abstufungen der Verlangsamung bis zum Stillstand einer Skulptur sind weder ihre Sache, noch die des Choreografen. So wird ein an sich bildstarkes Gruppen-Tableau ruckzuck aufgebaut, kaum hat sich der Zuschauer darauf eingelassen, fällt es in Einzelpersonen auseinander.

Hautfarbene Trikots, weiße Hemden, graue Overalls (Kostüme: Catherine Voeffray) deuten Zeit und Status an. Auffällig und vieldeutig die Farbe Rot, mal als ausladende Renaissance-Halskrause (des ersten Paares), mal ganz in Rot eine Tänzerin, die vom Bühnenhimmel schwebt. Etwa Symbol für den Adler, der die Leber des gefesselten Prometheus fraß?

Musikalisch holt sich Celis bei Lorenzo Bianchi Hoesch (1973) Unterstützung. Drei Interludien unterbrechen Beethovens Sturm und Drang. Die geballte Klangwucht mündet nahtlos in elektronisch erzeugtes, minimalistisches Vibrieren, Sirren und Summen des italienischen Komponisten. Von der Architektur kommend, legt Hoesch seine Werke räumlich an, schafft schwebende Schwingungen, die idealerweise mit Surround System zum Klingen gebracht werden. Mit einem 22-minütigen Epilog elektronisch-atmosphärischer Musik endet das Werk, etwas zu langatmig für ein Finale.

Immer wieder streut Celis Gags und Gimmicks ins Geschehen: Das erste Menschenpaar wird in durchsichtige Folie gewickelt und entsorgt. Ein ins Kraut geschossener Napoleon stakst über die Bühne. Eine klassisches Pas de deux, schön ironisch dargeboten von der Ballerina, (zu ernst vom Partner) kommt den modernen Tänzern in die Quere. Die Interpretation liege ganz beim Zuschauer, deshalb habe der Choreograf den Tänzerinnen und Tänzern auch keine Rollen zugeschrieben, erklärt Dramaturg Klaus Kieser in der Einführung. Wer hier Prometheus ist, bleibt offen, etwa der Tanz?

Viermal aufgeführt, bei 600 000 Einwohnern (Stadt Heilbronn und Landkreis), ist der historische Vergleich mit 28 Aufführungen bei 270 000 Einwohnern in Wien (1801) ein Indikator: Das Bemühen den Tanz neben Schauspiel und Oper als ebenbürtige Kunstform zu präsentieren, ist vor über 200 Jahren gescheitert. Besser lief es für Beethoven (1770 bis 1827), der ausgerechnet diesem ungeliebten Auftrag von Maria Theresia seinen Titel „Titan“ verdankt. Für den 30-Jährigen bedeutete der Erfolg den Durchbruch. Auch mit Viganó (1769 bis 1821) ging es auf der Karriereleiter weiter aufwärts, 1802 wurde er an die Mailänder Scala engagiert.

