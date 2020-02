Publikum in Wallung

Bei seinem Mannheim-Auftritt vor zwei Jahren hat sich Ralf Schmitz im Kongresszentrum Rosengarten noch mit dem Musensaal begnügt. Diesmal füllt er mit seiner „Schmitzeljagd“ den großen Mozartsaal einschließlich Empore. Mehr als 2000 Fans kreischen jubelnd, als der Comedian auf die Bühne stürmt. Das begeisterte Publikum bleibt zweieineinhalb Stunden in Wallung.

„Wer viel zu sagen hat, muss schneller reden“ prangt auf dem T-Shirt des Mittvierzigers, der nicht nur beim Sprechen fix ist – auch beim Ping-Pong-Spiel der verbalen Art. Mit Besuchern aller Altersgruppen zu kommunizieren und interagieren, das ist die große Stärke des Energiebündels. Aus dem Saal lässt sich Schmitz Dialekte, Örtlichkeiten, Musikrichtungen oder Gefühle als Regieanweisungen zurufen, um diese in Spontan-Szenen umzumodeln.

Manch Gag ist mau

Und so manche der Stichwortgeber werden als Mitspieler einbezogen – was die Frauen und Männer im Rosengarten mit erfrischender Beherztheit tun: Ob es nun um ein Mettbrötchen für Zwei, sächsischen Sex im Swingerclub oder Geräusche-Imitationen geht. Ralf Schmitz, der blitzschnelles (Re-)Agieren als einstiges Ensemblemitglied des Bonner Improvisationstheaters Die Springmaus gelernt, ja verinnerlicht hat, ist nicht nur Stegreif-Meister, er versteht sich auch darauf, Zuschauertalente heraus zu kitzeln.

Der hibbelige Derwisch mit dem Lausbubengesicht fasziniert damit, dass er Vorgaben des Publikums (beispielsweise in der Pause auf Zettel geschriebene Fragen und Phrasen) gleich bunten Steinchen in einem Kaleidoskop zu Geschichten zurecht ruckelt und dabei die Fantasie ziemlich zuckelt. Bekanntlich bedarf es bei Situationskomik nicht unbedingt geschliffener Pointen – weil deren Dynamik mitreißt. Bei festen (Programm-)Stationen der „Schmitzeljagd“ – wenn Handy-Schnappschüsse der Mama oder Verhaltensweisen der miauenden Mitbewohnerin Hildegard vorgestellt werden – blitzt freilich auf, dass so manche Gags eher mau sind.

Bei dem flotten Parforceritt quer durch Comedy-Disziplinen gehen freilich schwache Schenkelklopfer unter. Ralf Schmitz parodiert nicht nur ein „Speed Dating“, er hat bei der gesamten Show eine Sturmgeschwindigkeit drauf, die das Publikum in Atem hält – bis zum enthusiastischen Schlussapplaus.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 16.02.2020