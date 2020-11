Publikum startet Petition

„Wir sind das Publikum!“, lautet ihr Werbespruch – und dieses Publikum meldet sich jetzt zu Wort: „Muthea“, die Bundesvereinigung der deutschen Musik- und Theaterfördergesellschaften, hat eine Petition gestartet. Darin wird die Ministerpräsidentenkonferenz, die am Mittwoch tagt, aufgefordert, die Öffnung der Theater und Konzerthäuser trotz Corona schnell wieder zu ermöglichen.

„Unsere Gesellschaft braucht nun ebenso dringend wie Lebensmittel Futter fürs Hirn und Nahrung für die Seele. Das ist weder Luxus noch Freizeitspaß, sondern schlichtweg eine Notwendigkeit – auch um die besonderen Umstände dieser Zeit besser ertragen zu können“, so der Appell der Dachorganisation der Fördervereine, die bundesweit mehr als 40 000 Mitglieder haben. Vorsitzende ist Katrin Lorbeer (Karlsruhe), die früher am Nationaltheater Mannheim arbeitete. Aus Mannheim gehört dem Vorstand Christina Limbourg an.

„Wir sind ihre Fans“

„Es ist an der Zeit, dass nicht nur die Kulturschaffenden auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen. Eine blühende Kulturlandschaft auch nach der Pandemie ist unser Anliegen“, so die Petition. Daher zeige sich das Publikum solidarisch mit Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden. „Sie arbeiten für uns. Wir sind ihre begeisterten Fans, die Staunenden, Verzauberten, Mitdenkenden und Angeregten, wir sind die Applaudierenden, die Abonnenten“, betont Katrin Lorbeer.

Mit der kompletten Schließung der Kultureinrichtungen stehe ein großer Reichtum unseres gesellschaftlichen Lebens auf dem Spiel. „Deutschland ist eine von aller Welt beneidete Kulturnation und soll es auch bleiben“, mahnt der „Muthea“-Vorstand. Deutschland als vielbeschworene Kulturnation müsste sich gerade jetzt als solche beweisen. Das Land der Dichter und Denker dürfe nicht ausgerechnet Kultur für einen gesundheitlichen Risikofaktor und ein verzichtbares Freizeitvergnügen halten. Schließlich hätten Kulturinstitutionen enorme Anstrengungen für Hygienekonzepte übernommen und sie verfügten „erwiesenermaßen über disziplinierte Besucher, den nötigen Raum sowie die Kompetenz, Menschenmengen aneinander vorbei zu steuern“.

