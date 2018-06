Publikum war hingerissen von Spielkultur

Anzeige

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen eröffnete unter dem Dirigenten Paavo Järvi den „Kissinger Sommer“. Begrüßungsworte sprach Oberbürgermeister Kay Blankenburg.

Eingeleitet wurde das Konzert mit einer kleinen Reminiszenz an Franz Schubert und seiner Ouvertüre zum Melodram „Die Zauberharfe“. Kurz und bündig, fröhlich und munter erweist sich diese Musik, als führte Rossini höchstpersönlich den Zauberstab.

Technische Souveränität

Dann begab sich die Cellistin Sol Gabetta in die Höhen und Tiefen des Konzerts für Violoncello und Orchester e-Moll op.85 von Edgar Elgar, das ihr bekanntermaßen besonders am Herzen liegt. Ihre interpretatorische, künstlerische und technische Souveränität merkte man ihr an auf Schritt und Tritt. Viel Melancholie verströmt die Musik Elgars. Vor sich hinsinnierende Rezitative durchziehen von Anfang an dieses ungewöhnliche Konzert, das nicht durch vorherrschende virtuose Attraktionen besticht, sondern durch seine äußerst sensibel geführte Melodik in schier endlos langen Bögen.