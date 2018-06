Publikumsapplaus bestimmt den Sieger

Anzeige

Zwei Sofas auf der Bühne, davor jeweils ein Tisch und in der Mitte zwei Mikrofone. Es war also alles angerichtet für einen gemütlichen Abend. Das wurde er dann auch, selbst wenn ein wichtiger Akteur fehlte: Nekatarios Vlachopoulos, einer der Gründer der Fightnight of the Arts, musste krankheitsbedingt absagen. Stattdessen führte der Slam Poet Nik Salsflausen gemeinsam mit Bleu Broode durch den Abend. Der heißt mit bürgerlichem Namen Nils Straatmann und hat die Veranstaltungsreihe gemeinsam mit Vlachopoulos vor neun Jahren aus der Taufe gehoben. Das Prinzip: Die Künstler stehen sich in zwei Teams mit je drei Leuten in einem kreativen Wettstreit gegenüber.

In verschiedenen Kategorien von Liedern bis zu improvisierten Geschichten wird am Ende der Sieger ermittelt – entscheidend ist dabei, wie laut das Publikum applaudiert. Am gestrigen Abend waren es der Musiker Tilman Klaas und der Slam-Poet Andivalent, die gemeinsam mit Nik Salsflausen gegen die Gruppe von Bleu Broode antraten. Dieser bekam seinerseits Unterstützung von der Mannheimer Wortkünstlerin Sylvie LeBonheur und dem Musiker Tino Bomelino.

Knappe Entscheidung

Am Ende des Abends stand ein knapper Sieg für die Gruppe um Nik Salsflausen. Im Laufe des Abends hatte sein Mitstreiter Andivalent mit einem Text über die Bedeutung von Kunst viel Applaus erhalten. Die Entscheidung fiel aber erst in der letzten Kategorie: dem improvisierten Lied. Trotz der Niederlage seines Teams war Bleu Broode mit dem gestrigen Abend sehr zufrieden.