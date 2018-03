Publikumsliebling erneut in Hauptrolle

Anzeige

Nkosi ist seit 2015 festes Ensemblemitglied im Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau.

Auch Nkosi, der an der Seite von Sopranistin Ilonka Vöckel agieren wird, freut sich auf das Engagement: „Mozart war schon immer mein Lieblingskomponist, und die Rolle des Belmonte ist seit dem Studium eine meiner Traumrollen. Auch ich persönlich bringe Ähnlichkeiten mit der Rolle mit. Denn Belmonte ist ein junger Mann aus einem fremden Land, der zu neuen Ufern aufbricht“, sagt der aus Südafrika stammende Nkosi. Aber es war nicht nur die Rolle, die ihn sofort zusagen ließ, als Intendant Roos ihn anrief: „Ich werde niemals die immense Wertschätzung vergessen, die ich letztes Jahr vom Publikum bekommen habe.“ Besonders in Erinnerung geblieben ist Nkosi den Opernbesuchern durch eine gewagte Kletterpartie bei der berühmten Romanze „Una furtiva lagrima“.

Sofort begeistert war auch der Vorsitzende des Trägervereins der Festspiele, Landrat Dr. Achim Brötel, der Kunst und Kultur als ein wichtiges Element der seit über 25 Jahren bestehenden Partnerschaft mit dem Landkreis Görlitz sieht: „Gerade stellen wir im Landratsamt Kunst aus dem Landkreis Görlitz aus und für den Sommer freue ich mich mit vielen anderen, dass der in unserem Partnerlandkreis arbeitende Thembi Nkosi wieder bei uns zu sehen sein wird.“

Thembi Nkosi absolvierte den ersten Teil seiner Ausbildung in seiner Heimat Südafrika. Im Jahr 2014 wurde er eingeladen, in der Lotte Lehmann Akademie in Perleberg zu singen. Anschließend arbeitete er zusammen mit dem berühmten Tenor Dennis O’Neill und machte 2015 mit Margreet Honig einen Meisterkurs.

In Nizza wurde er als Preisträger der „Les Azuriales Opera Festival Competition“ ausgezeichnet. Von 2014 bis 2016 studierte er Oper an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. An der Staatsoper Stuttgart sang er dann in „Rigoletto“ von Verdi und „Die Königin von Armenien“ von Jommelli. In Görlitz war er unter anderem in Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ zu hören.

„Die Entführung aus dem Serail“ kommt am 26., 28. und 29. Juli zur Aufführung.

Karten gibt es unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de und bei den Touristeninformationen in Mosbach, Eberbach, Buchen, Walldürn, Bad Rappenau und im Kartenshop der DiesbachMedien in Weinheim.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.02.2018