Die Akademie für Alte Musik Berlin steht für den modernen Klang eines historisch informierten Kammerorchesters: hurtige Tempi, ziselierte Ornamentik, federnde Artikulation. Damit beeindruckt das Ensemble auch bei den Schwetzinger Festspielen. Dort unternehmen die Instrumentalisten unter der Leitung von Konzertmeister Bernhard Fork eine mehrteilige Genealogie der Musik Beethovens: Carl Philipp Emanuel Bach dient im ersten Konzert als Vorbild.

Mag Bach auch für den entscheidenden Schritt vom Barock zur Frühklassik stehen, so öffnet schon der erste Doppelschlag aus Beethovens zweiter Symphonie das Tor zu einer neuen Welt. Bachs F-Dur-Symphonie behauptet hingegen ihre Äquidistanz zu Barock und Wiener Klassik, wie sie mit Beethoven zur Vollendung kommt. Die epochalen Verhältnisse werden im Schwetzinger Rokoko-Theater von 35 Instrumentalisten, die fast ausnahmslos im Stehen musizieren, transparent gemacht.

Weibliches Kraftzentrum

Auch Bachs G-Dur-Symphonie bezeugt eher eine Nähe zu Haydn, die den Weg zu Beethoven bereiten mag – und passt am Ende vor dem beherzten Sprung. Beethovens Sonderklasse wird in Schwetzingen dagegen deutlich herausgestellt. Die Berliner Akademie bietet mit den größtenteils weiblich besetzten Streichern ein echtes Kraftzentrum auf, das den Bläsern gelegentlich die Luft raubt. Die pulsierende Spannung, die sich immer wieder in eruptiven Momenten entlädt, wird vom Ensemble mit enormer spielerischer Stringenz und hoher Ausdrucksintensität bewirkt.

Die unverzärtelte Expressivität lässt den ungestümen Geist auch in Beethovens erster Symphonie aus der Flasche. Manche Phrasenschlüsse fallen der dynamischen Radikalisierung zum Opfer. Die Höhepunkte schäumen wie Springfluten – unter dem scharfen Zugriff des Ensembles und im überklaren Licht einer detailversessenen Interpretation gibt dieser Beethoven auch seine verborgensten Geheimnisse preis. Das wirkt spektakulär und macht einen großen Effekt.

