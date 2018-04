Pures Glück

Anzeige

Eigentlich gehört so ein Konzert von Albert Hammond vom Arzt verordnet. Auf Rezept. Zuzahlungsfrei. „Songbook“ heißt das Medikament, das Blutdrucksenker und Stimmungsaufheller überflüssig zu machen scheint. Am Sonntag verabreichte er es seinen Fans in Neustadt an der Saale.

Als er ganz in Schwarz gekleidet auf der Bühne erscheint, springen die Ersten schon von ihren Plätzen auf. Der Applaus will nicht enden. „Let’s have some fun!“, ruft er und legt mit „Everything I want to do“ los. Volle zwei Stunden wird Albert Hammond auf der Bühne stehen und alles geben. Dass er fast 74 Jahre ist, will man nicht glauben. Klein, unglaublich drahtig und fast schon schmächtig steht er da oben und verströmt Liebe. Das klingt pathetisch, kitschig, ist aber so.

Welthits am laufenden Band

Zusammen mit seiner bestens aufgelegten Band reiht er Hit an Hit und lässt den Glückshormonspiegel in der neuen Stadthalle bis zum Siedepunkt steigen. Überall erblickt man seliges Lächeln in den Gesichtern derjenigen, die dieses Konzert erleben dürfen.