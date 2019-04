Putzfrauen kommt der Zufall zu Hilfe

Ein Polizeipräsidium umgibt auch immer etwas Mystisches. Schließlich prallen hier in aller Regel Welten aufeinander: Verbrecher treffen auf jene, die Verbrechen aufklären. Das Böse trifft auf das Gute, das Unrecht auf das Recht – und mittendrin im Treiben dieser Gegensätze: Putzfrauen.

Das Autorinnen-Duo Yvonne Schwegler und July Sjöberg schreibt in „Eiskalt weggeschwischt – Theres‘ und Frau Schäufeles erster Fall“ zwei dieser Reinigungskräfte in die Hauptrollen. Und auch bei den beiden Protagonisten des humorvoll und launig geschriebenen „Putzfrauen-Krimis“ scheinen sich die Gegensätze anzuziehen. Hier die Kurpfälzerin Theres Fugger, die trotz ihres Berufs auf Sauberkeit keinen allzu großen Wert legt, und dort die zugezogene Schwäbin Elvira Schäufele, Sauberkeitsfanatikerin und Mutter von Jessica, die zu Beginn des Regionalkrimis unter Verdacht gerät, einen ihrer Professoren ermordet zu haben. Weil „Putzfrauen zusammenhalten müssen“, ermittelt das ungleiche Frauenduo selbst.

Stockender Lesefluss

Das Krimi-Format – Polizisten nahestehende Protagonisten nehmen diesen die Ermittlungsarbeit ab – ist bereits hinlänglich bekannt und eignet sich gut zum Zeichnen von anfangs unterschätzten Heldencharakteren. Das funktioniert auch in „Eiskalt weggewischt“.

Antworten auf die sich stets aufdrängende Frage, wieso zwei Laien, in diesem Fall zwei Putzfrauen, dabei kriminalistisch klüger sind als die Profis, werden auch in diesem Heidelberger Regionalkrimi, wenn überhaupt, nur sporadisch gegeben. Der in diesem Zusammenhang oft zitierte, sprichwörtliche „Kommissar Zufall“ ist es, der auch in dieser Geschichte Elvira Schäufele und Theres Fugger häufig helfend zur Seite steht.

Bei der Charakterzeichnung bedient sich das Autorinnenduo natürlich der einen oder anderen Stereotype. Die geizige und vorsichtige Schwäbin Elvira Schäufele auf der einen Seite und die redselig neugierige Kurpfälzerin Theres Fugger auf der anderen Seite. Die beiden vollkommen konträr gezeichneten Protagonistinnen harmonieren gut, wecken jeweils schnell Sympathien des Lesers. Da lässt sich auch verschmerzen, dass – zumindest bei des Schwäbischen wenig mächtigen Lesern – ein Lesefluss phasenweise nur schwer zustande kommt, da Elvira Schäufele fast ausschließlich schwäbischsprechend zitiert wird.

Und der eigentliche Plot? Der bietet neben dem Verbrechen an Professor Hemmeling im Verlauf noch weitere Morde, bei deren Aufklärung die Putzfrauen einem Kunstraub im Heidelberger Schloss auf die Spur kommen. Ein alles in allem über weite Strecken gelungenes Debüt für Theres und Frau Schäufele.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019