Quer durch die Jahrhunderte

Wieder einmal eine glückhafte Eröffnung der Heidelberger Schlossfestspiele, denn mochte es in der Ferne noch so sehr blitzen und grollen, im Dicken Turm blieben die Besucher unbeschadet. Erst auf dem Heimweg kühlten Regentropfen die durch ein vitales Spiel im szenisch-musikalischen Sommernachtstraum „Shakespeare in Music“ erfreut-erhitzten Gemüter.

Aufgerüstet durch den Bühnenbauer Peer Rudolph empfing der Dicke Turm die Besucher, denn fast wie in einem Globe-Theater nach dem berühmten Londoner Vorbild wurde die kleine Spielfläche eingerahmt. Eine hölzerne Drehbühne, von Mimen-Hand immer wieder angeschoben, kam dem Zuschauer wie ein ironischer Schlenker auf die Drehbühnen-Diskussion im großen Haus vor. Voilà, eine glänzende Idee für alle kommunalen Sparkommissare bei künftigen Theater-Neubauten. Also: Auch hier hat Heidelberg die Nase vorn.

Hoher Spaßfaktor

Spaß beiseite, jetzt wird es ernst, doch auch wieder nicht, denn die charmante und quirlige Präsentation dieser Produktion ließ kaum Wünsche offen, als der Spaßfaktor nicht zu kurz kam, gleichwohl die Akteure auf hohem Niveau das Spiel um Liebe, Tod und Glück absolvierten. Denn die komischen Figuren des Meisters aller Dramen-Klassen verwoben sich in der Regie von Henning Bock kunstvoll miteinander, stürmten die kleine Bühne, verwandelten sich und feierten Wiederauferstehung. Denn wenn eine Julia ganz in Weiß theatralisch zu Boden sank, so stand sie wieder auf, denn sie wurde und wird für die nächste Szene und die kommenden Vorstellungen gebraucht.