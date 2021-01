An anderer Stelle schrieb der Autor vor Kurzem über eine Modeerscheinung in Lockdown-Tagen: Quizspiele. So werden momentan unter Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden sowie Angehörigen fast täglich Fragen und Kategorien ausgetauscht. Auch wenn uns die Pandemie vieles genommen hat, der Durst nach Wissen und Spiel scheint in Tagen des Verzichts größer denn je. Kein Wunder, hat doch

...