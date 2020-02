Rächerin als Flüchtende

Medea, die grausame Rächerin, die sogar ihre Kinder tötet – seit mehr als 2000 Jahren fasziniert der mythologische Stoff Autoren, Komponisten und Künstler. Am Residenztheater in München ist nun eine Neuauflage der Tragödie des antiken Dichters Euripides zu sehen. Karin Henkel hat „Medea“ neu inszeniert, als spannendes Theaterstück und mit vielen aktuellen Bezügen. Besonders beeindruckend: das Bühnenbild, das aus Licht und waberndem Nebel faszinierende Illusionen schafft.

Am Königshof nur geduldet

Am Sonntagabend war Premiere, mit Carolin Conrad als Medea und Aurel Manthei in der Rolle ihres Gatten Jason. Auch auf der Bühne: Viele junge Mädchen, die als Chor auftreten, mal mahnen, mal verzweifeln und düster in die Zukunft blicken. Medea ist in Henkels Inszenierung nicht nur eine Rächerin, die eine Blutspur hinterlässt. Sie ist auch eine Flüchtende, die vergeblich ihren Platz in der Fremde sucht. Um ihrem geliebten Ehemann Jason das Goldene Vlies zu sichern, hat sie schlimme Taten begangen. Nun sucht das Paar mit seinen Kindern Zuflucht am Königshof von Korinth. Von Jason ist König Kreon (Michael Goldberg) begeistert und will ihn mit seiner Tochter (Franziska Hackl) vermählen.

Medea dagegen wird nur geduldet, als Fremde, die auf das Wohlwollen ihrer Gastgeber angewiesen ist. Und die gedemütigt wird, etwa wenn Kreon und Kreusa sie auffordern, wie ein Frosch zu hüpfen. Als Jason sie verlassen will, gerät Medea außer sich, auch weil ihr nichts weiter bleibt, als ein Leben in Angst und ohne Heimat, auf der Flucht. dpa

