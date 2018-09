Randvoll mit Geschichten

„1991. Ein Schauspieler aus München bat um einen Besuchstermin beim damaligen Bürgermeister der Stadt Klingenberg, Siegmar Markert“: So beginnt eine Erfolgsstory, die ihresgleichen sucht. Es dauerte zwar drei Jahre, bis sich zum ersten Mal der Vorhang, den es damals wirklich gab, auf der Bühne hob. Der Mut der Initiatoren und die Bereitschaft der Gründungsmitglieder, privat zu bürgen, wurden jedoch belohnt. Heute, 25 Jahre nach der ersten Spielzeit, sind die Clingenburg Festspiele eine feste Größe im Kulturkalender der Region.

414 Seiten voller Erinnerungen

In Buchform im Format DIN A4 quer ist auf 414 Seiten die Geschichte der Clingenburg Festspiele und ihrer Menschen dargestellt.

Vom ersten Augenblick, als die Idee entstanden ist, Freilichttheater auf der Clingenburg mit professionellen Schauspielern zu bieten, bis zum Jubiläumsjahr nach 25 Spielzeiten sind alle Ereignisse sowie Stücke und Veranstaltungen rund um das Theater aufgeführt.

Rezensionen der Premierenaufführungen zeigen, wie die Medien die Eigenproduktionen aufgenommen und bewertet haben. „Schon seit einigen Jahren trage ich an dem Gedanken, die Geschichte der Clingenburg Festspiele in einem Buch zu dokumentieren“, so Harry Maskallis, der von Anfang an dabei war und die Festspiele insbesondere in der Außendarstellung und im Marketing geprägt hat.

