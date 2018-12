Rap-Stars und Hardrocker

Die Rapper von Cypress Hill und die Heavy-Metal-Band Powerwolf treten 2019 beim vierten Zeltfestival in Mannheim auf. Das gab der Veranstalter Delta Konzerte bekannt. Powerwolf spielen am Dienstag, 18. Juni, im Palastzelt. Für das Konzert von Powerwolf sind noch zwei Vorgruppen geplant. Ihr Album „The Sacrament Of Sin“ erreichte im Sommer die Spitze der deutschen Albumcharts. Cypress Hill treten am Mittwoch, 19. Juni, auf dem Maimarktgelände am Reitstadion auf. Sie präsentieren ihr neues Album „Elephants On Acid“.

Nach Angaben des Veranstalters Delta Konzerte könne es noch Nachzügler geben, aber im Großen und Ganzen stehe das Programm für das 4. Zeltfestival Rhein-Neckar fest. Am 29. Mai tritt Nena auf, am 30. Mai folgt Andreas Bourani. Ebenfalls sicher sind: Ska-P & Special Guests (1. Juni), Eule findet den Beat (2. Juni), Status Quo (6. Juni), Namika & Joris (7. Juni) und Midnight Oil (21. Juni). Info und Tickets unter www.zeltfestivalrheinneckar.de. dls

