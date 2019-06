Rat für neues Spitzenpersonal gesucht

Bis zum Antritt einer neuen Spitze für das Jüdische Museum Berlin will sich der Stiftungsrat des Hauses von einer Vertrauensperson beraten lassen. Dies betreffe insbesondere konzeptionelle Fragen, heißt es in einer Mitteilung des Museums vom Freitag. „Die Vertrauensperson soll das Museum in der inhaltlichen Arbeit begleiten und stärken und Ansprechpartner nach innen wie nach außen sein.“ Geschäftsführend wird das Museum von Direktor Martin Michaelis geleitet.

Der bisherige Leiter Peter Schäfer (75) war vor rund einer Woche nach heftigen Kontroversen von seinem Amt zurückgetreten. Auslöser war ein Tweet des Museums mit einer Leseempfehlung zur israelkritischen Bewegung BDS (Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen). Darin hatten jüdische und israelische Wissenschaftler kritisiert, dass der Bundestag BDS als antisemitisch eingestuft hatte. Die BDS-Kampagne fordert ein Ende der israelischen Besatzung des Westjordanlandes, des Gazastreifens und Ost-Jerusalems, die Israel 1967 erobert hat und ruft dazu auf, keine israelischen Waren zu kaufen.

Der Stiftungsrat stellte sich laut Mitteilung geschlossen hinter das Museum und wies Vorwürfe zurück, das Haus verfehle seine Stiftungsziele oder habe seine inhaltliche Richtung verloren. Schäfer wurde ausdrücklich für seine Arbeit gedankt.

Autonomie als „hohes Gut“

„Die inhaltliche Autonomie des Jüdischen Museums Berlin und seine Unabhängigkeit sind ein hohes Gut“, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Sie habe sich immer wieder darum bemüht, das Museum vor Unterstellungen und unberechtigter Vereinnahmung – von welcher Seite auch immer – zu schützen. dpa

