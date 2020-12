Ratespaß erfordert regionale Kenntnis

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Wie gut kennen Sie eigentlich die Region? Damit ist jetzt nicht gemeint: Wissen Sie, wo Bensheim, Bad Dürkheim oder das Felsenmeer bei Lautertal liegen? Nein, es geht um die Baukultur in der Region, um markante Gebäude oder auch Kunst im öffentlichen Raum. Wo steht das größte Schloss weit und breit? Wo befindet sich das größte Weinfass der Metropolregion, ach ja: der ganzen Welt? Welches regionale Bauwerk wurde als erstes ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen? Doch so leicht wird es in den nächsten zwei Wochen nicht, wenn diese Redaktion ihr beliebtes Rätsel durchführt.

Am rechten Fleck muss es stehen

Lassen wir – wieder einmal – den guten alten Johann Wolfgang (von Goethe) zu Wort kommen: „Drei Dinge sind bei einem Gebäude zu beachten: daß es am rechten Fleck stehe, daß es wohl gegründet, daß es vollkommen ausgeführt sei,“ schrieb er in dem Buch, das der emeritierte Germanistikprofessor Jochen Hörisch aus Schriesheim „das beste deutschsprachige Buch, wenn nicht das beste Buch der Weltliteratur überhaupt“ genannt hat. Die Rede ist von den „Wahlverwandtschaften“, einer Liebesviereckgeschichte mit tödlichem Ausgang, in deren Zentrum immer wieder auch die Mooshütte steht, die eine der beiden Protagonistinnen, Charlotte, „an der Felswand, dem Schlosse gegenüber, gebaut hat“.

Machen Sie mit? Nachdem in den Jahren zuvor schon mehr als 8000 Menschen bei Literatur (2014), Musik (2015), Theater (2016), Kunst (2017), politischer Korrektheit in der Kultur (2018) und Werktiteln (2019) mitgerätselt haben, hoffen wir auf rege Beteiligung. Heute geht es los (siehe unten), danach suchen wir mit Ihnen elf Ausgaben lang weiter nach Bauwerken, die hoffentlich am rechten Fleck stehen, wohl gegründet und auch vollkommen ausgeführt sind, worüber sich – Ästhetik hin, Geschmack her – trefflich streiten lässt. In der ganzen Region sind unsere meist steinernen Kandidaten verstreut. Auf der Karte oben sind die Orte für die Spurensuche zu sehen. Und um es gleich zu sagen: Wir haben nicht immer die markantesten und bekanntesten Gebäude ausgewählt, weil wir Ihnen durchaus zutrauen, dass Sie beispielsweise in Heidelberg mehr kennen als nur das in rotem Neckartäler Backstein errichtete Schloss – also: seine Ruine.

Was erwartet Sie nun konkret? Sie schneiden sich den Coupon unten aus und schreiben jeden Tag bis zum 22. Dezember neben die Ziffer der jeweiligen Quizfolge den Namen des gesuchten Baus oder Werks in die Kästchen. Rosa unterlegt werden sich dann nach und nach die beiden Lösungswörter herausbilden.

Die Lösung und das Mitmachen

Wenn Sie die Lösung dann haben, füllen Sie noch Name und Adresse aus, und ab geht’s: Schicken Sie uns den Coupon per Post oder Fax zu (Adresse steht auf dem Coupon), oder nehmen Sie direkt online teil unter: morgenweb.de/kulturraetsel. Und vergessen Sie nicht das Stichwort: „Kulturrätsel“.

In den vergangenen Jahren hatten wir prominente erste Preise ausgelobt. Doch schon im vergangenen Rätsel hat uns beim 1. Preis, einem Essen mit Bestsellerautor Bernhard Schlink („Der Vorleser“), Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb haben wir uns diesmal entschieden, erst nach Überstehen der Pandemie zu entscheiden, welche Preise wir vergeben. Aber versprochen: Sie werden ähnlich attraktiv sein wie in den vergangenen Jahren. Einsendeschluss ist der 9. Januar, die Ziehung der Gewinner erfolgt danach.

„Die Hartnäckigen gewinnen die Schlachten“, soll Napoleon einmal gesagt haben – wir ergänzen: Sie gewinnen auch die Rätsel. Viel Erfolg wünscht Ihre Kulturredaktion und …

… Ihr Stefan M. Dettlinger,

Ressortleiter Kultur

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020