Raue Sitten im Reich der Mitte

Dass im Riesenreich der Mitte mit seinen mehr als 1,3 Milliarden Bewohnern der Einzelne oft nicht viel zählt, ist bekannt. Und doch verdient eigentlich jeder die sensible Achtung, die der chinesische Filmemacher Zhenyu Sun seiner Hauptfigur Jinfeng entgegenbringt. Zwei Töchter hat die Mittdreißigerin, die in einem Dorf im Norden lebt, doch sie und ihr Mann wünschen sich im Film „Pure Land“ (das pure, reine Land) noch sehnlich einen Sohn.

Die dörfliche Tradition erhöht den Erwartungsdruck, die offizielle Ein-Kind-Politik aber spricht dagegen. Als Jinfeng wieder schwanger wird, ist die entsprechende Kommission schnell zur Stelle – ein weiteres Kind sei nur erlaubt, wenn die Familie für sie unbezahlbare 40 000 Yuan entrichtet. Ansonsten soll sie eine Abtreibung vornehmen lassen. Als Jinfeng zögert, hat das alsbald gewalttätige Konsequenzen.

Die laut und fordernd auftretende Familienplanungsbehörde steht im starken Kontrast zum harmonisch geschilderten ländlichen Leben der Familie. Klar sind die Bilder der Kamera, langsam ihre Bewegungen, lange die Einstellungen. Ruhe herrscht hier vor, Einklang, denn der Realismus des Regisseurs ist nicht nur sozialkritisch, sondern auch sehr poetisch. Hilfe sucht Jinfeng bei ihrer gläubigen Schwester und dann auch konsequent in der buddhistischen Religion, die freilich ebenfalls nicht nach dem Geschmack der atheistischen Machthaber ist.

Der Film zeigt beide Seiten, soziale Härten und Kontraste, aber auch meditativen Einklang mit einem übergeordneten Ganzen, das von den Interessen Pekings unberührt bleibt. Das Land, von dem der Filmtitel spricht, ist im Kern eben beides. Politische Wertungen finden sich hier nicht explizit, ein Plädoyer für Menschlichkeit ist dieser sehenswerte, im Wettbewerb des Festivals gezeigte Film aber ganz und gar.

Weniger auf stille Töne setzt dagegen ein weiterer chinesischer Film im Wettbewerb. „Dead Pigs“ (tote Schweine) von Cathy Yan ist eine fast schon schrille Satire auf das heutige China und manche Auswüchse dort. Die junge Filmemacherin nimmt in ihrem Debüt das durch Robert Altman bekannt gewordene Ensembleprinzip auf: Einzelne Handlungsstränge mit je eigenen Figuren werden parallel entwickelt, ehe sie zusammengeführt und die Beziehungen der Figuren klar werden.

Ein Schweinezüchter in Not, eine couragierte Schönheitsunternehmerin, ein Kellner, die Tochter eines skrupellosen Managers und ein in China arbeitender amerikanischer Architekt spielen die Rollen. Der ungebremste Bauboom ist ebenso ein Thema wie der Raubbau an der Natur, die Kluft zwischen Arm und Reich, ein Verfall von Sitten und Moral sowie hoher Leistungsdruck. Souverän wirkt die Komposition, die Spannung wächst, eindringliche Bilder werden entworfen. Auch hier ist die Essenz, dass die Menschlichkeit im dynamischen Massenreich auf der Strecke zu bleiben droht. Und auch hier wird dies auf sehenswerte, eindrückliche Weise entwickelt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018