Raum für viel Improvisationen

Wie ein enges Labor wirkte die schwarz ummantelte Bühne in der Kammer am Mainfranken Theater Würzburg, wo elf Mitglieder der Tanzcompagnie mit „Expedition N˚ 1“ eine knappe Stunde frei nach ihrer Fantasie gestalteten.

Doch ganz so frei waren sie nicht, denn Artist in Residence Kevin O’Day stellte den Schülern ein Trio der Musikhochschule mit Posaune, Piano und Schlagzeug zur Seite, das mit jazzig angehauchten Improvisationen einen lockeren Rahmen zog. Zudem hatte Kevin O’Day mit einem zuvor einstudierten Bewegungspool eine Struktur vorgegeben. Doch bei keiner der Proben erkundete das Ensemble die gesamte Strecke der „Expedition N˚ 1“, die Kevin O’Day als „Chance tasks“ betitelte.

Das neue Format beinhaltet noch zwei weitere „Expeditionen“, die Ballettchefin Dominique Dumais mit Soundtrack unternimmt, um abschließend gemeinsam mit Kevin O’Day ab Frühjahr 2019 dem Tanzensemble die Chance zu eröffnen, eigene Choreografien vorzustellen.

In seiner ersten Expedition erkundete das Tanzensemble mit an der Wand zum Abriss angebrachten weißen Klebestreifen und dunklen, auf zwei Köpfen aufgetürmten und dann auf die Bühnenfläche geworfenen Hüten das Terrain; zwei rote Fäden, die sich durch die Aufführung zogen, gleichzeitig aber an völlig unterschiedlichen Punkten die Aufmerksamkeit der Zuschauer fanden, ohne dass die Tänzer einen alle in ihren Bann ziehenden Kristallisationspunkt entwickeln konnten.

Nur Bruchstücke einer gemeinsamen Sprache wurden mit den weißen Klebestreifen auf den schwarzen Wänden sichtbar. Damit wurde die Improvisation auf die Spitze getrieben und jede der drei weiteren, unterschiedlich getanzten Expeditionen N˚ 1 wird so zum unwiederholbaren Unikat werden.

Aufgeladene Atmosphäre

Schon die Premierenbesucher in der nicht ganz gefüllten Kammer sahen – je nach Blickwinkel – völlig unterschiedliche Bewegungsformen und interpretierten ein Geschehen, das bei entsprechender Fantasie von der Eroberung eines fremden Geländes bis zu einem verzweifelten Ausbruch aus einem Raum in einer klaustrophobisch aufgeladenen Atmosphäre reichen konnte.

Für Abwechslung sorgten in den Mittelpunkt tretende Solisten sowie Gruppenformationen; scheinbar spielerische Versuche, eine gemeinsame Tanzsprache zu finden, wechselten sich mit aggressiven, emotionsgeladenen Ausbrüchen ab.

In diesen Momenten kamen Stilmittel zum Einsatz, die auch ganz ohne Musik ihre Wirkung nicht verfehlten. Allmählich beschleunigte die weniger variantenreiche musikalische Begleitung einen spürbaren Spannungsverlust, der sich mit mehr Schlagzeug-Einsatz nicht kompensieren ließ. Doch weckte dieses wohlwollend vom Premierenpublikum aufgenommene Spiel zwischen Livemusik und natürlichen bis akrobatischen Bewegungsformen die Neugier auf die noch folgenden „Expeditionen N˚ 2 und 3“.

