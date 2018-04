Raus aus der Komfortzone

In „Homohalal“ haben Migranten ihre Haarfarbe angepasst. © Baltzer

Was müsste passieren, damit man an einem eiskalten Tag bei Sauwetter ein gemütliches Café und den wohlig dampfenden Kaffee verlässt, um für eine Sache auf die Straße zu gehen? Diese Frage stellten sich Magz Barrawasser und Florian Heller und kreierten am Schauspiel Essen den 90-minütigen Abend „Pussy Riots“, der nun beim Stückemarkt zu sehen war. Der Titel lässt wenig Fragen offen.

Was

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2527 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.04.2018