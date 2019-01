Rausch endet in der Katastrophe

Fitz hatte sich langsam hineingesteigert. Als er noch Schulpsychologe war in einer Kleinstadt, waren ein Glas Brandy und ein Bier das Äußerste gewesen. Dann aber war er in den Wissenschaftsbetrieb eingestiegen. Es folgenreich zu nennen, dass in Harvard ausgerechnet Timothy Leary (1920-1996) sein Doktorvater wurde, wäre eine maßlose Untertreibung. Schon bald wurden Veränderungen an Fitz beobachtet: „Er sei draußen herumgerannt, habe Jackett und Hose ausgezogen und heftige Zusammenstöße mit der unbelebten Welt gehabt“. Die hatten dann höchstens noch am Rande mit Alkohol zu tun.

Timothy Learys Spezialgebiet waren die stärkeren Drogen. Der Witwer hatte seine Frau durch Suizid verloren, wandte sich danach allen anderen weiblichen Wesen in seiner Umgebung zu. Er verstand sich als Promoter, Guru und Impresario. Meinte, dass mit der Droge LSD alle von der Gesellschaft aufgedrückten Rollen und Spielchen weggewischt werden könnten. Deswegen rekrutierte er nach seinem Universitätsrausschmiss einen Kreis um sich, von dem er die bewusstseinsverändernden Kräfte der Substanzen nach Selbstversuchen protokollieren ließ. Er war so eine Art Konrad Lorenz und alle anderen waren die Gänse.

Lust an Bewusstseinsveränderung

Timothy Leary ist eine historisch verbürgte Gestalt genau nach dem Geschmack von T. C. Boyle. So sehr, dass der fulminante Großerzähler mit ihr seinem Triptychon über die Grundbedürfnisse im allzu freien Land Amerika nun einen vierten Band hinzufügt. Nach dem Essen in „Willkommen in Wellville“, der Liebe in „Dr. Sex“ und dem Wohnen in „Die Frauen“ geht es nun um den Rausch. Wie immer wieder in seinen Werken installiert Boyle zur Verdeutlichung und Bloßstellung der Mechanismen eine Inselsituation, wo sich ein paar Auserwählte um einen Charismatiker scharen. So spitzt er die Ereignisse zu und macht ihre Absurdität schön übersichtlich.

Wieder beginnt das in quasi großfamiliärer Idylle und führt dann über immer verworreneren Kuddelmuddel in die Katastrophe. Tim, wie Leary von allen genannt wird, ist ein Manipulator mit größtmöglichen organisatorischen Fähigkeiten. Immer wieder gelingt ihm die Anmietung großer Häuser für seine ichbezogenen Menschenversuche, zunächst 1962 in Cambridge, ein Jahr später in Zihuatanejo (Mexiko) und schließlich 1964 im Hitchcock Estate zu Millbrook (New York).

Timothy Leary als Massenmagier

Immer wieder musste die Karawane weiterziehen, weil Kollisionen mit der jeweiligen Landbevölkerung unausweichlich waren. Weil Tim auch ein Geschäftsmann war, bot er bei Bedarf seine psychedelischen Therapien auch anderen an zur Stabilisierung seiner Haushaltskasse. Eine Schickeria aus Professoren, Dichtern und Geschäftsleuten kam, um unter seiner Anleitung zu schweigen, von den Männern seines Kreises und den Frauen mit viel nackter Haut umschwirrt.

Der Schriftsteller Ken Kesey hat seinen Auftritt und Jazztrompeter Maynard Ferguson. Die Dichter Allen Ginsberg, Aldous Huxley und Jazzmusiker Charlie Mingus huschen durch die Szenerie, wenn Tim seine Sakramente verabreicht. Dazu liefern moderner Jazz, Bach-Messen, vor allem endlose indische Ragas und später auch die Beatles als Signal für die „Infantilisierung Amerikas“ die Hintergrundmusik.

Immer wieder geraten Tims PR-Aktionen ins Visier der staatlichen Kontrollorgane. Klar, dass sich alles immer mehr steigert: „Tims Idee, Paare willkürlich zusammenzustellen, sollte die letzten verbleibenden Blockaden des Gruppenbewusstseins auflösen.“ Natürlich wird es da nichts mit den Dissertationsplänen von Fitz. Sie versinken ebenso im Nebel wie seine Ehe und die äußeren Ereignisse mit Kennedy-Mord und Vietnamkrieg.

Ein wenig schaumgebremst zieht T. C. Boyle die Register seiner überbordenden Erzählkunst im Dienste historischer Genauigkeit. Die beginnt mit einem Vorspiel zwanzig Jahre früher in Basel. Hier erprobte der Wissenschaftler Dr. Albert Hofmann erstmals in einem Selbstversuch die Wirkung von LSD. Wie der sonst so Zugeknöpfte mit einem Lachanfall erwacht und seiner ihn still verehrenden Laborantin Hoffnungen macht, indem er sie unverhofft duzt, ist ein in sich geschlossenes Kabinettstück vom Feinsten: „Es ist eine Revolution, Susi“. Vor allem hier ist Boyle auf einer absoluten Höhe seiner Kunst.

