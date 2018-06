Rauschen im Dschungel der Filmfestivals

Anzeige

Was Grütters bei der Verkündung der Personalie nicht so sah: „Wir wollten auf die Beste einfach nicht verzichten, nur weil sie in der Findungskommission war.“ Man wird sehen – und sollte Rissenbeek die Möglichkeit geben, ihre Qualitäten unter Beweis zu stellen.

Etat soll fast verdoppelt werden

Seine ganz speziellen wiederum hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am selben Tag, in Münchens Kulturzentrum am Gasteig, vorgeführt. Das Filmfest München, 1983 gegründet, will er zur bedeutendsten heimischen Filmschau ausbauen – vor Berlin mit seinen Internationalen Filmfestspielen („Berlinale“) und Ludwigshafen mit seinem Festival des deutschen Films. Um drei Millionen Euro möchte er den Etat aufstocken, wenn notwendig „noch mehr investieren“. Mit Platz zwei, korrekt wäre drei gewesen, mag er sich nicht zufriedengeben. „Bayerisch denken, heißt größer denken“, sagte er. Dazu müsste er tief in die Staatskasse greifen – Hauptträger der Veranstaltung sind der Freistaat und die Stadt –, bei dreieinhalb Millionen plus rund einer Million aus Sponsorengeldern und Ticketerlösen liegt der derzeitige Etat. In Berlin verfügt man über rund 25 Millionen Euro.

Über das zusätzliche Geld wird sich Filmfest-Leiterin Diana Iljine – sie saß mit Söder auf dem Podium – freuen. In der 36. Auflage, vom 28. Juni bis 7. Juli werden 220 Filme aufgeführt, darunter 185 aktuelle Produktionen aus 43 Ländern, 43 Welt- und 133 Deutschlandpremieren inklusive. Zu entdecken gilt es in einer Retrospektive unter anderem die argentinische Filmemachern Lucrecia Martel, Jahrgang 1966, deren radikale Arbeiten gerne mit denen von Terrence Malick und David Lynch verglichen werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.06.2018