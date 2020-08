Ravensbrück zeigt KZ-Ausstellung

3340 Frauen, die für den Dienst im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück (Brandenburg) ausgebildet wurden – viele von ihnen freiwillig: Eine Ausstellung in der Gedenkstätte nimmt die Geschichte der „SS-Aufseherinnen“ in den Blick. Fotos, Dokumente, Filme und Videos dienen als Exponate, teilte die Gedenkstätte am Freitag mit. Die Dauerausstellung ist ab Samstag geöffnet. Wie wurden aus durchschnittlichen Frauen innerhalb kürzester Zeit gewaltbereite KZ-Aufseherinnen? Dieser Frage geht die Schau nach.

1939 ließen die Nazis in Ravensbrück das größte Frauen-KZ auf deutschem Gebiet errichten. Zwei Jahre später wurde ein Männerlager angegliedert, rund ein Jahr später ein Lager für junge Frauen und Mädchen. Während des Weltkriegs waren 120 000 Frauen und Kinder, 20 000 Männer und 1 200 weibliche Jugendliche laut Gedenkstätte als Gefangene in dem Lager. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020