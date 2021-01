Real oder nur im Kopf

In pandemischen Zeiten zählt das Reisen nicht unbedingt zu den Mitteln der Wahl. Die Freude darauf, es wieder ungetrübt zu genießen, wächst indes bei vielen von Woche zu Woche. Womit lässt sich die Wartezeit überbrücken? Als Möglichkeit kommen Gedanken über die Sache an und für sich ins Spiel, die nun ein Band aus dem Heidelberger Wunderhorn-Verlag bietet. Unter dem Titel „Unreisen“ sprechen die Schriftstellerin Felicitas Hoppe sowie die Publizistin und Kulturmäzenin Indra Wussow darüber – anregend, nachvollziehbar und facettenreich.

Erfahrung des Fremden

Reisen als Bereicherung oder auch Flucht, der Reiz des Weggehens und Ankommens, Fragen von Heimat und ihrem Wert, von Fremde und Fremdheit, nicht zuletzt die nach der Möglichkeit der Erfahrung und Aneignung anderer Länder und Kulturen – all das und noch mehr kommt hier kundig zur Sprache, schließlich sind die Gesprächspartnerinnen ausgewiesene Experten. Wussow ist weit gereist, lebt in Südafrika und gibt in dem Heidelberger Verlag die Reihe „Afrika Wunderhorn“ heraus; Hoppe zählt zu den einfallsreichsten Autorinnen der Gegenwartsliteratur, erhielt nicht umsonst den Georg-Büchner-Preis, was sie noch besonders als Fachfrau für Reisen nach innen und im Kopf ausweist. Entsprechend übernimmt sie hier eher die Rolle der Fragenden, allgemein Abwägenden, während Wussow vor allem (Selbst-) Erfahrung zum Gespräch beiträgt.

Die aktuelle Situation wird im Schlussteil des Buches übrigens ausdrücklich mitreflektiert. Und damit außer einer gedanklichen und sprachlichen Dimension auch eine sinnliche ins Spiel kommt, bietet der Band zudem eindrückliche Fotografien des Künstlers Jaco van Schalkwyk sowie per QR-Code eine Verbindung zu Klängen der Komponistin Jill Richards, beide aus Südafrika. Als facettenreich erweist sich der leichte und gut transportable Titel auch insofern. Auf dem Buchmarkt zählen Reiseführer derzeit ja eher zu den Ladenhütern. Für einen Band über das Phänomen Reisen an und für sich muss und sollte das nicht unbedingt gelten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.01.2021