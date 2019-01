Recherche im Gefängnis

Schauspieler Samuel Koch (31, Bild) hat für seine Rolle als Judas im gleichnamigen Ein-Personen-Stück am Nationaltheater Mannheim, das im vergangenen Oktober Premiere hatte, auch in Haftanstalten recherchiert. „Von Schwerverbrechern und Mördern habe ich in Gesprächen im Gefängnis erfahren, dass das Schlimmste für sie nicht nur ist, als Täter ihr Leben zerstört zu haben“, sagte Koch der Deutschen Presse-Agentur. „Schlimm für sie ist auch, dass sie das Leben des Opfers zerstört haben sowie das Leben der Familien der Opfer und das Leben ihrer eigenen Familien.“

Diese „sich fächernde Schuld“ laste auch auf dem Täter. „Sich Judas’ Standpunkt zu diesem Thema anzuhören, ist das Spannende an dem Stück“, so Koch. Er recherchierte unter anderem in der Jugendvollzugsanstalt in Wiesbaden und der Justizvollzugsanstalt in Weiterstadt. Der querschnittsgelähmte Schauspieler kam nach vier Jahren am Staatstheater Darmstadt 2018 nach Mannheim. Ab kommenden Mittwoch ist Koch hier auch in der Bühnenbearbeitung von Hermann Hesses Roman „Der Steppenwolf“ zu erleben. dpa/tog (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019