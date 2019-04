Recht derb, aber lustig

Nicht ganz korrekt: die Comedians Ande Werner (l.), Lars Niedereichholz. © dpa

„Sind die derb, aber geil“, kommentiert ein Besucher nach der Show, als er das Mannheimer Capitol verlässt. Er meint damit: Mundstuhl, das Frankfurter Comedy-Duo, bestehend aus Lars Niedereichholz und Ande Werner, die hier gerade ihr neues Programm „Flamongos“ präsentiert haben, das mittlerweile zehnte in der vor über 20 Jahren begonnenen Karriere-Geschichte der beiden Hessen.

Das Haus ist voll, die Show in gewohnter Mundstuhl-Manier schnell getaktet, unverfroren und immer wieder unter komödiantisch-cholerische Hochspannung gesetzt. Knapp zwei (pausenfreie) Stunden lang drehen Werner und Niedereichholz ihr Bühnenfigurenkarussell, dessen Fahrt sie zunächst in pinkfarbenen Flamingo-Kostümen eröffnen. Als „Kanak Sprak“-Heroen Dragan und Alder huldigen sie bald dem sprachlichen Zauber geistiger Sauerstoffarmut; von den ostdeutschen Plattenbau-Bewohnerinnen Peggy und Sandy, beide in ihren frühen Zwanzigern und Mütter (beziehungsweise Großmutter), erfahren wir etwa, dass Peggys Sohn Justin sich in Chemnitz in einer Bürgerbewegung „sehr engagiert“.

Mit den Magiern Siegroy und Fried liefert das Duo eine komplett respektlose Zaubertrick-Parodie, und als friedensbewegte Gruppe No Pressure singen sie ein Artenschutzlied für die „Klabusterbären“. Ande gibt als Grillschorsch und Lars als ausrastend hochzeitender Andi einen Solo-Auftritt, und gemeinsam erkennen sie in einem Song über ihre Mallorca-Reiseerfahrungen, dass „Kokain und Strohrum“ doch eher „keine gute Kombination“ seien. Man spürt dabei das eigene Gehirnschmalz erweichen, den Sinn für guten Geschmack erodieren.

Man ist indigniert, verschnupft und völlig anderer Meinung, und wird morgen, ganz bestimmt, eine Protestnote aufsetzen. Aber an diesem Abend bleib erst einmal nichts anderes übrig, während man sich immer wieder beim Lachen erwischt, als festzuhalten: Mundstuhl bereiten ihren Zuschauern verlässlich einen Heidenspaß.

