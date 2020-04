Redaktion wertet 300 „Erzähl mir was“- Geschichten aus

Die Resonanz auf den Schreibwettbewerb „Erzähl mir was“, den diese Redaktion seit 21. März durchführt, ist umwerfend: Rund 300 Geschichten und damit weit mehr als erwartet, haben die Leserinnen und Leser bis zum 4. April an uns geschickt. Es sind emotionale, traurige und tragische, lustige und teils auch historische Storys mit Niveau – sogar Kinder und Jugendliche haben sich beteiligt, einige Texte gingen auch in Mundart ein. Derzeit wird von zwölf Redakteurinnen und Redakteuren unter der Leitung von Julia Wadle und Stefan M. Dettlinger (Bild) die Finalrunde vorbereitet. In einigen Tagen werden wir damit beginnen, die Texte der Finalisten abzudrucken und auf der Website dieser Zeitung als Podcast zur Verfügung zu stellen. Dann, liebe Leserinnen und Leser, sind Sie dran: Per Abstimmung wird der Sieger ermittelt. dms

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.04.2020