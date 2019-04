Reflektierte Selbstporträts

Eins der kunstvollen Selfies von und mit Freddy Witz. © Witz

Schon längere Zeit sind Freddy Witz’ Selfies bekannt, großartige kleine Selbstporträts, erzeugt mit dem Handy, die ja sehr gute Kameras enthalten und so dem Nutzer die Möglichkeit eröffnen, immer und überall Fotos zu schießen. Letzthin gab es in Mannheim sogar eine Ausstellung mit Tagung bei Zephyr – Raum für Fotografie über Smartphone-Fotografie, da war er nicht dabei, aber jetzt bei der Galerie Strümpfe im Stadtteil Jungbusch.

Auch als Maler begabt

Witz ist geboren 1985 in Bühl, Studium an der Freien Kunstakademie Mannheim und der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe, Meisterschüler bei Leni Hoffmann und wohnt seit 2018 in Berlin. Zur Zeit saust er von Ausstellung zu Ausstellung, denn er ist auch ein sehr begabter Maler. Aber jetzt sind in Mannheim unter dem Titel „But first – let me take a selfie“ (Aber zuerst – lassen Sie mich ein Selfie machen) Handyfotos zu sehen.

Durch die kleine Kamera entstehen sehr komplexe Fotografien, die die notwendige, reflektierende Oberfläche wie das reine Selbstporträt gerne verschwinden lassen. Denn die Umgebung nimmt die Hauptrolle ein im surrealistischen Werk, das die Dimensionen verschiebt und fast verschwinden lässt.

Ob der Blick durch die Fensterscheibe eines asiatischen Lebensmittelgeschäfts in Berlin fällt, durch die man die Kunden laufen sehen kann, das Bild selbst aber heftig verstellt wird durch die Silhouetten mehrerer Menschen vor dem Laden – und damit auf derselben Ebene wie der Künstler und wir. Oder ob es witzige Aufnahmen sind wie ein Doppelporträt zweier Frauen, zu denen der Künstler sich einfach durch die Spiegelung hinzugesellt.

Fantastisch auch sein Spiel mit Gegenständen, etwa einem Kronleuchter mit hängender Dekoration, die zu seinen Augen werden, oder ein Selbstporträt, das von einem starken Blitz erhellt wird. Grandios, unbedingt anschauen!

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019