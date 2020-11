Regieführen auf Leben und Tod

Was lässt sich erwarten von einer Festivaleröffnung, die keine echte sein kann, weil sie wie alles jetzt nur online stattfinden darf? Was lässt sich erhoffen in einem Jahr, das Kulturangebote nur unter von der Pandemie diktierten Bedingungen erlaubt? Und kann ein neues Festivalteam unter solchen Voraussetzungen zum Auftakt schon eigenes Profil erahnen lassen?

Letzteres lässt sich anhand

...